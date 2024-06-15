Блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой 144 миллиона рублей

Московская налоговая инспекция подала иск в суд к блогеру Гусейну Гасанову

Московская налоговая инспекция подала иск в суд к блогеру Гусейну Гасанову из-за долгов в размере 144 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что сам блогер в настоящее время находится в Киргизии.

5 мая сообщалось, что у Гасанова нашли налоговые долги на сумму 153 миллиона рублей. Федеральная налоговая служба обязала блогера выплатить задолженность. Счета компании «Банда фудс», доля в которой принадлежит Гасанову, были заблокированы. Организация занимается ресторанами и доставкой еды.

