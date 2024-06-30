ФНС сообщила об изъятии имущества блогера Гусейна Гасанова

ФНС намерена через суд изъять машины и апартаменты блогера Гасанова

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о намерении через суд изъять машины и апартаменты блогера Гусейна Гасанова из-за неоплаченного долга. Подробности приводит Telegram-канал Shot.

Арбитражный суд Москвы возбудил производство по заявлению ФНС в отношении индивидуального предпринимателя Гасанова. Ведомство просит взыскать апартаменты блогера в Neva Towers комплекса «Москва-Сити» площадью 124 квадратных метра. Стоимость жилья доходит до 150 миллионов рублей. В результате слушаний Гасанов может также лишиться двух автомобилей Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года стоимостью до 50 и 11 миллионов рублей соответственно.

Ранее московская налоговая инспекция подала иск в суд к блогеру Гусейну Гасанову из-за долгов в размере 144 миллиона рублей. Сам Гасанов на момент подачи иска находился в Киргизии.

