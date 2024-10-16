Суд взыскал 10 миллионов рублей с фирмы блогера Гусейна Гасанова

Суд взыскал с фирмы блогера Гасанова 10 миллионов рублей по иску россиянки

Арбитражный суд Москвы по иску индивидуальной предпринимательницы из Калмыкии Юлии Мильченко взыскал более 10 миллионов рублей с ООО «Банда», учредителем которого был блогер Гусейн Гасанов. Об этом сообщает РИА Новости.

В иске говорилось о взыскании 9,9 миллиона рублей задолженности по договору возмездного оказания услуг и почти 120 тысяч рублей процентов. В результате суд удовлетворил требования в полном объеме.

Ранее жительница Ростовской области подала в суд на компанию блогера. Россиянка прошла его курсы по продажам на маркетплейсе и потребовала вернуть потраченные на них деньги. По ее словам, курс, который она прошла, создали компания Гасанова и бизнес-консультант Елена Арикова. Россиянка заявила, что информация, которую она узнала во время обучения, была бесполезной, и потребовала через суд вернуть деньги.