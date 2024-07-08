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12:46, 8 июля 2024Интернет и СМИ

С компании Гусейна Гасанова потребовали 10 миллионов рублей через суд

Shot: жительница Ростовской области подала в суд на компанию Гусейна Гасанова
Гусейн Гасанов

Гусейн Гасанов. Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Жительница Ростовской области по имени Юлия подала в суд на компанию блогера Гусейна Гасанова ООО «Банда». Как сообщает Shot в Telegram, россиянка прошла его курсы по продажам на маркетплейсе и потребовала вернуть потраченные на них деньги.

Юлия рассказала изданию, что за полгода она потратила на обучение 10 миллионов рублей. По ее словам, курс, который она прошла, создали компания Гасанова и бизнес-консультант Елена Арикова. Россиянка заявила, что информация, которую она узнала во время обучения, была бесполезной, и потребовала через суд вернуть деньги.

Жительница Ростовской области уточнила, что имеет претензии только к Ариковой, а не к Гасанову. Однако она все равно подала в суд на компанию блогера, так как курс оформлен именно на нее.

Ранее стало известно, что налоговая закрыла компанию Гасанова по доставке суши «Банда Фудс». Сообщалось, что блогер не оплатил долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), а также не подал налоговую декларацию.

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