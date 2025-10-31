Из жизни
08:00, 31 октября 2025Из жизни

Мужчина похитил королеву красоты и расправился с ней

В США мужчину обвинили в том, что он похитил и убил участницу конкурса красоты
Олег Парамонов
Фото: Philadelphia Police Department

В США предъявлены обвинения мужчине, которого подозревают в том, что он похитил королеву красоты и расправился с ней. Об этом сообщает издание People.

Участница конкурса красоты «Мисс Пенсильвания США» Када Скотт не вернулась с работы 4 октября. Ее родственники утверждают, что перед этим она получила несколько угрожающих звонков.

15 октября сотрудники полиции задержали подозреваемого — 21-летнего Кеона Кинга, который был знаком со Скотт и переписывался с ней незадолго до ее исчезновения. Спустя три дня останки девушки нашли в лесном массиве в городе Филадельфия. Рядом находился сгоревший автомобиль, в котором, по версии следствия, Кинг привез ее тело.

Кингу предъявили обвинения в расправе над девушкой. Ему также вменяют ограбление, кражу, нарушение оружейного законодательства, незаконное хранение орудия преступления, уничтожение улик, надругательство над телом, сговор, воспрепятствование правосудию, поджог, создание угрозы автокатастрофы, несанкционированное использование автомобиля и создание угрозы для окружающих.

После ареста выяснилось, что ранее в этом году Кингу уже предъявляли обвинения в похищении и удушении, однако затем эти обвинения были сняты.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре неизвестные бандиты расправились с бывшей королевой красоты провинции Манаби. Ее спутник и годовалая дочь также получили огнестрельные ранения.

