Минюст объявил новых иноагентов

17:19, 29 мая 2026

Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Инну Курочкину
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минюст России объявил новых иностранных агентов: в реестр внесли журналистку Инну Курочкину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в министерстве, Курочкина распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступала против спецоперации на Украине. Также отмечается, что она призывала к нарушению целостности Российской Федерации и распространяла информацию, искажающую историю страны.

Кроме того, в ведомстве заявили, что журналистка участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и распространяла сообщения организаций, которые признаны нежелательными на территории РФ.

Иноагентами также признали политолога Андрея Никулина и писательницу Эльвиру Барякину.

Ранее стало известно, что в список иноагентов включили журналиста Станислава Дмитриевского и проект «После». Помимо этого, в реестр попали еще несколько физических лиц.

