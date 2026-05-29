Минюст объявил новых иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Инну Курочкину

Минюст России объявил новых иностранных агентов: в реестр внесли журналистку Инну Курочкину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в министерстве, Курочкина распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступала против спецоперации на Украине. Также отмечается, что она призывала к нарушению целостности Российской Федерации и распространяла информацию, искажающую историю страны.

Кроме того, в ведомстве заявили, что журналистка участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и распространяла сообщения организаций, которые признаны нежелательными на территории РФ.

Иноагентами также признали политолога Андрея Никулина и писательницу Эльвиру Барякину.

Ранее стало известно, что в список иноагентов включили журналиста Станислава Дмитриевского и проект «После». Помимо этого, в реестр попали еще несколько физических лиц.