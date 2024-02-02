Украина сообщила США о решении уволить Залужного

WP: Украина проинформировала администрацию США о решении уволить Залужного

Власти Украины проинформировали администрацию США о решении уволить с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, чиновники Белого дома не стали поддерживать это решение, но и не возражали против него. В американской администрации подчеркнули, что решение об увольнении главкома ВСУ является «суверенным выбором» президента страны.

Как отмечает газета, президент Украины Владимир Зеленский еще не подписал указ об увольнении Залужного, когда это может произойти, неизвестно.

Ранее главред издания «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что Залужного отстранят от должности в ближайшее время. Этот вопрос, по его словам, будет рассмотрен на заседании ставки при президенте Владимире Зеленском.