Путин назвал одно из важнейших направлений в зоне СВО

Владимир Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений в зоне СВО

Авдеевка является одним из важнейших направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил действующий глава государство, кандидат в президенты России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами, его слова передает ТАСС.

«Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, — это Авдеевка. Вот эта группа — "Ветераны" — впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно», — рассказал он.