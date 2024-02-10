Российские войска ударили по кафе под Харьковом. Украинские офицеры отмечали там назначение Сырского главкомом ВСУ

Под Харьковом нанесен удар по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского

Российские войска нанесли удар по месту, где офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечали назначение Александра Сырского главнокомандующим армией. Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Утром 10 февраля сообщалось также о других ударах по объектам в Харьковской области.

Об ударе по кафе сообщили и местные украинские власти

По словам Лебедева, кафе находилось в поселке Великий Бурлук на востоке региона. «В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать повышение генерала Сырского на должность главнокомандующего», — пояснил он.

Других подробностей об этом он не привел.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что вечером 9 февраля в этом поселке был нанесен удар по кафе. По его словам, это произошло около 23:20 по местному времени. При этом Синегубов утверждает, что пострадавшие отсутствуют, данных об офицерах ВСУ он не привел.

Фото: Telegram-канал «ДСНС України»

ВС РФ нанесли удары по объектам в регионе

Ранее сообщалось, что вечером 9 февраля, около 23:40, поступило сообщение о взрывах в Харькове. Отмечалось, что в Немышлянском районе был поврежден неуточненный объект.

Синегубов затем проинформировал, что мощный пожар начался в Харькове после серии обстрелов по топливному объекту. Возгорание в городе началось из-за попадания снаряда по хранилищу топлива военного назначения. По данным властей, огонь затем перекинулся на дома в частном секторе.

Позднее стало известно, что причиной мощного пожара стало поражение российскими снарядами нефтебазы, где хранилось дизельное топливо.

Глава Николаевского подполья Лебедев заявлял, что также были поражены 11 единиц техники, включая танки и бензовозы.

Сырский командовал украинскими войсками в Харьковской области

Генерал-полковник Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ 8 февраля. Он был назначен вместо Валерия Залужного, слухи об увольнении которого ходили уже несколько месяцев.

Ранее, с 2019 года, Сырский был командующим Сухопутными войсками. После начала специальной военной операции России в 2022 году Сырский командовал в том числе операцией в Харьковской области. После руководил обороной Артемовска (Бахмута). Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Сырский в рамках Харьковской операции имел «успешный опыт наступления».

В августе 2023 года он называл усложняющейся обстановку для армии Украины на купянском направлении, поэтому он координировал войска на месте.