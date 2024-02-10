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13:03, 10 февраля 2024Бывший СССР

Названа причина мощного пожара в Харькове

Начальник СУ полиции Харькова заявил о поражении нефтебазы с дизельным топливом

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Причиной мощного пожара, произошедшего в Харькове, стало поражение российскими снарядами нефтебазы, где хранилось дизельное топливо. Об этом заявил начальник Следственного управления (СУ) городской полиции Сергей Болвинов в интервью телеканалу «Общественное Харькова».

По его словам, в результате удара по городу были повреждены емкости, где хранилось горючее. Огонь перекинулся на частный сектор.

«Произошла утечка горюче-смазочных материалов. Дизель и бензин смешался со снегом», — назвал причину возгорания силовик.

При этом, как уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, на объекте сохраняется угроза повторной утечки топлива.

«Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар, однако опасность сохраняется. Место происшествия охраняется. В случае необходимости [будем] расширять зону эвакуации и отселения», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что после ударов по Харькову возникли пожары в частном секторе. Спасатели эвакуировали более 50 человек. Местные власти называли причиной произошедшего взрыв на одной из АЗС, однако позже признали, что попадание пришлось в «объект критической инфраструктуры».

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      Алевтина Запольская
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