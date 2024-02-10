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12:03, 10 февраля 2024Бывший СССР

В Харькове подтвердили уничтожение объекта критической инфраструктуры

Харьковская облпрокуратура: при взрывах уничтожен объект инфраструктуры

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Воздушный удар по Харькову привел к уничтожению объекта критической инфраструктуры, на котором хранилось дизельное топливо. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале украинской областной прокуратуры.

Речь идет о пожаре, который возник после обстрела Немышлянского района города. Изначально власти утверждали, что попадание пришлось на территорию АЗС.

«Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива, из-за чего вспыхнули масштабные пожары», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после ударов по Харькову возникли пожары в частном секторе. Спасатели эвакуировали более 50 человек.

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