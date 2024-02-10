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10:48, 10 февраля 2024Бывший СССР

В Харькове после обстрелов произошел мощный пожар

Губернатор Харьковской области Синегубов сообщил о пожаре на топливном объекте

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Мощный пожар начался в Харькове после серии обстрелов по топливному объекту. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на областного губернатора Олега Синегубова.

Как утверждает чиновник, возгорание в городе началось из-за попадания снаряда в одну из АЗС. В городе сработала сирена воздушной тревоги. В то же время, по неподтвержденной пока информации, пожар мог произойти из-за удара с воздуха по хранилищу топлива военного назначения.

По данным властей, огонь перекинулся на дома в частном секторе. Спасатели эвакуировали из близлежащих районов около 50 человек.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении российскими военными нескольких складов с топливом и ракетно-артиллерийским вооружением Вооруженных сил Украины.

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