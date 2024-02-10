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14:57, 10 февраля 2024Бывший СССР

Под Харьковом атаковали место празднования офицерами назначения Сырского

Под Харьковом нанесли удар по офицерам ВСУ, праздновавшим назначение Сырского
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Под Харьковом был нанесен удар по тому месту, где офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечали назначение на должность нового главкома Александра Сырского. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Был нанесен удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области. В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать повышение генерала Сырского на должность главнокомандующего», — заявил он.

Помимо этого, ударом также была поражена нефтебаза ВСУ в Харькове, где находилось топливо для украинской военной техники. По словам Лебедева, удар был нанесен в тот момент, когда на нефтебазе был наибольший объем топлива. Повреждения получили склады, находящиеся рядом с нефтебазой, а также бензовозы и танки.

8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его пост занял командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. В последние недели СМИ много писали о грядущей смене военного руководства республики. Отставку Залужного связывали с неудачами на фронте и провалом летнего контрнаступления.

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      Анастасия Шейкина
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