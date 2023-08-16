Генерал ВСУ назвал усложняющейся обстановку на купянском направлении

Генерал ВСУ Сырский назвал усложняющейся обстановку на купянском направлении

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский назвал усложняющейся обстановку для армии республики на купянском направлении, поэтому он координировал войска на месте. Его слова приводит ресурс Military Media Center в Telegram-канале.

«В связи с осложнением обстановки на купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», — сказал он. По мнению Сырского, российские войска намерены блокировать, а затем взять под контроль Купянск.

Ранее штурмовые группы Вооруженных сил России (ВС РФ) овладели двумя опорными пунктами на купянском направлении. Помимо этого, ВС РФ взяли под контроль три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана.

7 августа замглавы Минобороны Украины Анна Маляр назвала самой горячей точкой на фронте купянское направление. По ее словам, проходили тяжелые боестолкновения в районе Харькова. Она считает, что противостояние было крайне жестким.