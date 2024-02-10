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02:01, 10 февраля 2024Бывший СССР

В трех областях Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

«Страна.ua»: в Одессе, Харькове и Очакове на фоне тревоги произошли взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Pixabay

В трех областях Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщило издание «Страна.ua».

Около 23:40 поступило сообщение о взрывах в Харькове. Отмечалось, что в Немышлянском районе был поврежден неуточненный объект. Кроме того, возник пожал, по предварительной информации, в промзоне на севере города. В это же время стало известно о новых взрывах в подконтрольном Украине Херсоне.

Также взрывы произошли в Одессе, предположительно, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Затем последовали повторные взрывы. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил об одном пострадавшем. Около 1:21 Воздушные силы предупредили о новой волне дронов, движущихся по Одесской области.

Также взрывы раздались в Очакове Николаевской области. В некоторых районах украинского региона пропало электричество. Глава области Виталий Ким подтвердил взрывы и повреждение линии электропередач.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в Одесской, Николаевской, Харьковской, подконтрольной Киеву части Херсонской области, позднее во всех регионах, кроме Одесской области, последовали отбои тревоги.

Вечером 9 февраля сообщалось о взрыве в Николаеве. До этого на территории Николаевской области несколько раз была объявлена воздушная тревога. 8 февраля взрыв также раздался в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины.

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      Марина Совина
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