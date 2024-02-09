В Николаеве прогремели взрывы

В украинском городе Николаев прогремели взрывы

В городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«О взрывах в Николаеве сообщают местные паблики», — говорится в сообщении, опубликованном 9 февраля в 16:05.

До этого на территории Николаевской области несколько раз была объявлена воздушная тревога. Информацию об этом опубликовал глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. В частности, предупреждение об опасности действовало с 15:53 до 16:29.

8 февраля взрыв также раздался в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Комментируя произошедшее, мэр города Александр Вилкул заявил, что «все нормально».