В Кривом Роге раздался взрыв

На Украине в городе Кривой Рог раздался взрыв

На Украине в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздался взрыв. Об этом сообщает «24 канал» в Telegram.

«По поводу взрыва. Без конкретики, но все нормально», — сообщил мэр города Александр Вилкул.

Ранее в Кривом Роге получила повреждения подстанция «Укрэнерго». По данным компании, в результате были обесточены бытовые и промышленные потребители.

В конце января в Днепропетровской области получили повреждения предприятие, инфраструктурный объект и хозяйственные постройки.