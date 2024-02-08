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18:50, 8 февраля 2024Бывший СССР

В Кривом Роге раздался взрыв

На Украине в городе Кривой Рог раздался взрыв
архивное фото

архивное фото. Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздался взрыв. Об этом сообщает «24 канал» в Telegram.

«По поводу взрыва. Без конкретики, но все нормально», — сообщил мэр города Александр Вилкул.

Ранее в Кривом Роге получила повреждения подстанция «Укрэнерго». По данным компании, в результате были обесточены бытовые и промышленные потребители.

В конце января в Днепропетровской области получили повреждения предприятие, инфраструктурный объект и хозяйственные постройки.

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      Алевтина Запольская
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