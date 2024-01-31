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20:32, 31 января 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram.

По его словам, в результате ракетного удара в Марганецкой и Покровской общинах «повреждены предприятие, инфраструктурный объект, хозяйственные постройки».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушную тревогу объявили на территории всей страны.

Кроме того, в районе Борщаговка в Киеве произошел масштабный пожар. Что именно стало причиной возгорания, неизвестно.

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      Алевтина Запольская
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