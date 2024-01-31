В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram.

По его словам, в результате ракетного удара в Марганецкой и Покровской общинах «повреждены предприятие, инфраструктурный объект, хозяйственные постройки».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушную тревогу объявили на территории всей страны.

Кроме того, в районе Борщаговка в Киеве произошел масштабный пожар. Что именно стало причиной возгорания, неизвестно.