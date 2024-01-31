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16:12, 31 января 2024Бывший СССР

Стало известно о масштабном пожаре в Киеве

«Страна.ua»: на Борщаговке в Киеве начался масштабный пожар

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В одном из районов Киева начался масштабный пожар. Об этом стало известно из местных пабликов, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что возгорание было зафиксировано на Борщаговке. Что конкретно и по каким причинам оказалось охвачено пожаром, в настоящий момент неизвестно.

30 января сообщалось о пожаре на предприятии в Киевской области, произошедшем после атаки дронов-камикадзе и взрывов. В результате были повреждены административное здание, ангар и три автомобиля. В ночь на 30 января взрывы также прогремели в городе Белая Церковь Киевской области.

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      Алевтина Запольская
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