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07:54, 30 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Белой Церкви Киевской области

РБК-Украина: в Белой Церкви Киевской области за ночь трижды прогремели взрывы
Архивное фото

Архивное фото. Kyiv Oblast Police / Reuters

В городе Белой Церкви Киевской области трижды за ночь прогремели взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина в Telegram.

Как стало известно изданию, в регионе работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Как следует из постов издания, взрывы звучали около 01:41, 01:53 и 02:36 по московскому времени.

Отмечается, что в Киевской области и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Людей призывали находиться в укрытиях.

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      Марина Совина
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