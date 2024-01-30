Стало известно о взрывах в Белой Церкви Киевской области

РБК-Украина: в Белой Церкви Киевской области за ночь трижды прогремели взрывы

В городе Белой Церкви Киевской области трижды за ночь прогремели взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина в Telegram.

Как стало известно изданию, в регионе работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Как следует из постов издания, взрывы звучали около 01:41, 01:53 и 02:36 по московскому времени.

Отмечается, что в Киевской области и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Людей призывали находиться в укрытиях.