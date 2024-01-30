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10:18, 30 января 2024Бывший СССР

В Киевской области после взрывов произошел пожар на предприятии

Киевская ОВА: в области на предприятии произошел пожар после взрывов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

На предприятии в Киевской области произошел пожар после атаки дронов-камикадзе и взрывов. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА) в Telegram.

«В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар», — говорится в сообщении.

Кроме зданий повреждены также три автомобиля. Местные власти уточняют, что при взрыве и пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 января в городе Белой Церкви Киевской области трижды прогремели взрывы. В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, людей призывали находиться в укрытиях.

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