В Киевской области после взрывов произошел пожар на предприятии

Киевская ОВА: в области на предприятии произошел пожар после взрывов

На предприятии в Киевской области произошел пожар после атаки дронов-камикадзе и взрывов. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА) в Telegram.

«В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар», — говорится в сообщении.

Кроме зданий повреждены также три автомобиля. Местные власти уточняют, что при взрыве и пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 января в городе Белой Церкви Киевской области трижды прогремели взрывы. В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, людей призывали находиться в укрытиях.