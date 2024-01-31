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16:21, 31 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты», — говорится в публикации. Кроме того, на всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

В ночь на 31 января сообщалось о взрывах в Харькове. Позднее украинские СМИ информировали, что в городе произошла вторая серия детонаций. На тот момент воздушная тревога объявлялась в Харьковской и Днепропетровской областях.

Днем ранее стало известно о взрывах в подконтрольном украинским властям Запорожье. Уточнялось, что сообщение об этом было опубликовано в 20:19. При этом как отмечалось, их источником могла быть работа украинских систем противовоздушной обороны.

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      Кристина Есикова
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