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00:05, 31 января 2024Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошли две серии взрывов, объявлялась воздушная тревога
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове на северо-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Позже издание добавило, что в городе произошла вторая серия взрывов.

Согласно данным сервиса украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Днепропетровской областях объявлялась воздушная тревога.

Вечером 30 января глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в городе. До этого сообщалось о серии взрывов в городе. Информацию о них опубликовал мэр Игорь Терехов.

30 января в одном из центральных регионов Украины получила повреждения электроподстанция. По данным «Укрэнерго», для ликвидации последствий удара началось подключение промышленных потребителей по резервным схемам.

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      Марина Совина
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