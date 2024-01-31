В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошли две серии взрывов, объявлялась воздушная тревога

В Харькове на северо-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Позже издание добавило, что в городе произошла вторая серия взрывов.

Согласно данным сервиса украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Днепропетровской областях объявлялась воздушная тревога.

Вечером 30 января глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в городе. До этого сообщалось о серии взрывов в городе. Информацию о них опубликовал мэр Игорь Терехов.

30 января в одном из центральных регионов Украины получила повреждения электроподстанция. По данным «Укрэнерго», для ликвидации последствий удара началось подключение промышленных потребителей по резервным схемам.