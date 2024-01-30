В Харькове повторно прозвучала серия взрывов
Мэр Харькова Терехов: в городе прозвучала серия взрывовСюжетВзрывы в Харькове:
В Харькове повторно прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
«В Харькове слышна серия взрывов. Будьте осторожны», — написал глава города.
Ранее, днем 30 января, Терехов уже сообщал о взрыве в городе, однако также не привел подробностей.
30 января в одном из центральных регионов Украины получила повреждения электроподстанция. По данным «Укрэнерго», для ликвидации последствий удара началось подключение промышленных потребителей по резервным схемам.