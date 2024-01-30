Мэр Харькова Терехов: в городе прозвучала серия взрывов

В Харькове повторно прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«В Харькове слышна серия взрывов. Будьте осторожны», — написал глава города.

Ранее, днем 30 января, Терехов уже сообщал о взрыве в городе, однако также не привел подробностей.

30 января в одном из центральных регионов Украины получила повреждения электроподстанция. По данным «Укрэнерго», для ликвидации последствий удара началось подключение промышленных потребителей по резервным схемам.