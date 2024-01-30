В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги

В украинском Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове взрыв. Будьте осторожны», — сказано в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории республики объявлена воздушная тревога.

Ранее на предприятии в Киевской области произошел пожар после взрывов. Уточнялось, что были повреждены административное здание и ангар. Кроме того, в ночь на 30 января в городе Белой Церкви Киевской области трижды прогремели взрывы. В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, людей призывали находиться в укрытиях.

Позднее энергетическая компания «Укрэнерго» проинформировала, что в одном из центральных регионов страны получила повреждения электроподстанция. Специалисты подключали промышленных потребителей по резервным схемам.