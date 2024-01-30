На Украине оборудование одной из электроподстанций получило повреждения

«Укрэнерго»: оборудование одной из электроподстанций получило повреждения

На Украине в одном из центральных регионов получила повреждения электроподстанция. Об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram.

«Под атакой оказался ряд гражданских объектов, в том числе и критической инфраструктуры… Есть повреждения оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго" в центральном регионе», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий удара происходит подключение промышленных потребителей по резервным схемам. «Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса», — сообщает компания.

Ранее стало известно о пожаре после атаки дронов-камикадзе на предприятии в Киевской области. В результате были повреждены административное здание и ангар. Кроме того, серия взрывов раздалась в городе Белая церковь.