Власти Харьковской области сообщили о взрывах

Глава Харьковской областной администрации Синегубов сообщил о взрывах

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в городе.

По его словам, сейчас местные власти выясняют информацию о разрушениях.

Позднее о новом взрыве в Харькове сообщил украинский Telegram-канал «Политика Страны».

До этого сообщалось о серии взрывов в городе. Информацию о них опубликовал мэр Игорь Терехов.