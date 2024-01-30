Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:32, 30 января 2024Бывший СССР

Власти Харьковской области сообщили о взрывах

Глава Харьковской областной администрации Синегубов сообщил о взрывах
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в городе.

По его словам, сейчас местные власти выясняют информацию о разрушениях.

Позднее о новом взрыве в Харькове сообщил украинский Telegram-канал «Политика Страны».

До этого сообщалось о серии взрывов в городе. Информацию о них опубликовал мэр Игорь Терехов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минцифры сообщило о работе над доступом к российским сайтам

      Дипломат заявил о росте интереса развитых стран Запада к БРИКС

      ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 «летающим хламом»

      Главный исследователь НЛО в США пожаловался на конспирологов в правительстве

      Польша попросила Германию креативно возместить потери Второй мировой

      Молодежь панически боится 30-летия. Почему она помешалась на омоложении, но все равно выглядит старше своих лет?

      В МИД России прокомментировали осквернение памятника в Ереване

      Россиянам рассказали об особенностях получения шенгенских виз в 2024 году

      В Европе назвали украинские товары дестабилизирующими рынок

      Умер бывший участник групп «Мифы» и «Машины времени» Юрий Ильченко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше