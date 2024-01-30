Власти Харьковской области сообщили о взрывах
Глава Харьковской областной администрации Синегубов сообщил о взрывахСюжетВзрывы в Харькове:
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в городе.
По его словам, сейчас местные власти выясняют информацию о разрушениях.
Позднее о новом взрыве в Харькове сообщил украинский Telegram-канал «Политика Страны».
До этого сообщалось о серии взрывов в городе. Информацию о них опубликовал мэр Игорь Терехов.