Жители Кривого Рога остались без света из-за взрыва на подстанции

«Укрэнерго»: на подстанции Кривого Рога взрыв, жители остались без света

На подстанции «Укрэнерго» произошел взрыв, в результате чего жители Кривого Рога остались без света. Об этом компания сообщила в Telegram.

«Есть повреждения на одной из подстанций НЭК (Национальной энергетической компании — прим. «Ленты.ру») "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители», — говорится в сообщении.

Специалисты компании и Государстенной служб по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) осматривают оборудование. «Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра», — подчеркнули в «Укрэнерго».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Кривом роге в Днепропетровской области произошла серия взрывов. Взрывы также прогремели в Кропивницком. Кировоградская и соседние области подверглись атаке беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.