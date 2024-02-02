В Кривом Роге произошли взрывы

Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошла серия взрывов

На Украине в городе Кривой рог в Днепропетровской области произошла серия взрывов. Об этом сообщает «Зеркало недели».

По данным издания, взрывы также прогремели в Кропивницком. Уточняется, что Кировоградская и соседние области подверглись атаке беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером 1 февраля сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Глава городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что городе частично отключили электричество, воду и теплоснабжение, а также возникли проблемы с движением троллейбусов.