Ситуацию в Авдеевке для ВСУ сравнили с Артемовском

Журналист Репке заявил, что ситуация в Авдеевке ухудшается для ВСУ

Немецкий журналист Юлиан Репке сравнил с Артемовском ситуацию в Авдеевке для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ухудшении обстановки с украинской стороны он написал в X.

«Ситуация в Авдеевке ухудшается для украинской армии. Российские войска проникают все глубже в город, стремясь отрезать угольный завод от остальной части города. (…) Бахмут 2.0», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что российским военнослужащим удалось вытеснить ВСУ с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Считается, что с этого направления украинские бойцы очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

Позднее военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что Авдеевка имеет большое значение как для России, так и для Украины. По его словам, этот пункт является ключевым с точки зрения обороны.