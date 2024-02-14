Названо самое сложное направление для ВСУ

Военный эксперт Прохватилов назвал Авдеевку самым сложным направлением для ВСУ

Наиболее трудным направлением для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящее время стала Авдеевка под Донецком, считает военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные трудности, с которыми сталкивается армия республики.

«Самые тяжелые бои идут вокруг Авдеевки. Это тяжелые бои, многое зависит от погоды. Если сейчас ледяная корка на полях по так называемой дороге жизни к Авдеевке растает, то останется только возможность перебрасывать подразделения в Авдеевку по резервной асфальтовой дороге, которую легко контролировать, легко обстреливать. Это усложнит положение украинского гарнизона», — сказал он.

Он отметил, что трудности связаны с нехваткой личного состава на передовой и проблемами с поставкой помощи западными союзниками.

14 февраля спикер украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой. «Ситуация там напряженная и динамическая. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения», — сказал он. По словам военного, украинские силы сейчас пытаются удержать город, чтобы избежать дальнейших потерь.

12 февраля Forbes стало известно, что Киев, предположительно, перебрасывает одну из лучших бригад на удержание Авдеевки. Как отмечают авторы материала, решение остаться и держать оборону станет рискованным для украинской стороны.

С октября 2023 года интенсивность боев за город резко увеличилась. В январе 2024 года Москва перешла к штурму по всем направлениям. До начала специальной военной операции в Авдеевке проживало около 35 человек, к октябрю 2023 года там оставалось чуть более полутора тысяч жителей.

