Украина перебросит одну из лучших бригад ВСУ для обороны Авдеевки

Forbes: Киев перебрасывает в ДНР лучшую бригаду ВСУ для обороны Авдеевки

Киев, предположительно, перебрасывает одну из лучших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкую народную республику (ДНР), чтобы удержать Авдеевку. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, командование украинской армии перебрасывает в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске. Отмечается, что в это время подразделение занималось тренировками, а также, по слухам, перевооружалось на боевые машины M-2 американского производства.

«То, что украинцы укрепят Авдеевку, не было предрешено. Очевидно, что, решив остаться и сражаться, украинские войска идут на огромный риск», — отмечают авторы статьи. Они также подчеркивают, что решение об обороне Авдеевки мог принимать не сам командующий авдеевской группировкой «Таврия» генерал Александр Тарнавский.

По мнению журналистов, продвигая Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский мог сигнализировать о намерении бороться за Авдеевку ценой больших потерь.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский имеет репутацию исполнителя, не считающегося с потерями личного состава и готового отправлять солдат в заранее безнадежные атаки по желанию политического руководства. Так, экс-депутат Верховной Рады Олег Волошин связал назначение Сырского на новый пост с тем, что Зеленскому был нужен послушный исполнитель его политической воли.