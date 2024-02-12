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09:50, 12 февраля 2024Бывший СССР

Украина перебросит одну из лучших бригад ВСУ для обороны Авдеевки

Forbes: Киев перебрасывает в ДНР лучшую бригаду ВСУ для обороны Авдеевки

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Киев, предположительно, перебрасывает одну из лучших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкую народную республику (ДНР), чтобы удержать Авдеевку. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, командование украинской армии перебрасывает в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске. Отмечается, что в это время подразделение занималось тренировками, а также, по слухам, перевооружалось на боевые машины M-2 американского производства.

«То, что украинцы укрепят Авдеевку, не было предрешено. Очевидно, что, решив остаться и сражаться, украинские войска идут на огромный риск», — отмечают авторы статьи. Они также подчеркивают, что решение об обороне Авдеевки мог принимать не сам командующий авдеевской группировкой «Таврия» генерал Александр Тарнавский.

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По мнению журналистов, продвигая Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский мог сигнализировать о намерении бороться за Авдеевку ценой больших потерь.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский имеет репутацию исполнителя, не считающегося с потерями личного состава и готового отправлять солдат в заранее безнадежные атаки по желанию политического руководства. Так, экс-депутат Верховной Рады Олег Волошин связал назначение Сырского на новый пост с тем, что Зеленскому был нужен послушный исполнитель его политической воли.

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      Александр Курбатов
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