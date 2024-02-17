Пленный «азовец» рассказал о потере половины своей роты в Авдеевке

Пленный командир ВСУ заявил о потере половины своей роты в Авдеевке

Допрос командира одной из рот 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Соловьев».

Поясняется, что старший лейтенант командовал одной из рот в Авдеевке. В ходе боя его подразделение оказалось в окружении и он был взят в плен российскими бойцами. Офицер рассказал, что его рота лишилась половины личного состава. При этом роте были приданы канадские наемники, они уцелели.

Пленный также рассказал, что, помимо него, в роте всего четыре офицера — трое на должности командиров взвода и замполит. «Просто взяли людей и сборной солянкой направили [в Авдеевку]», — заявил он. На вопрос о местонахождении командира батальона ротный усмехнулся и рассказал, что тот сидит в Покровске за 20 километров от линии фронта и на передовую «конечно же не выезжает».

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский рассказал, что военные продолжают отступать в Авдеевке. «С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром (…), в случае необходимости они отходят на новые позиции», — сообщил генерал.