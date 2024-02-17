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00:13, 17 февраля 2024Бывший СССР

Командующий ВСУ рассказал об отступлении военных в Авдеевке

Генерал ВСУ Тарнавский: войска продолжают отступать в Авдеевке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский рассказал, что военные продолжают отступать в Авдеевке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром (…), в случае необходимости они отходят на новые позиции», — сообщил генерал. По его словам, несколько солдат были взяты в плен. Тарнавский пообещал добиваться их освобождения, подчеркнув, что главный приоритет командования — сохранение жизни украинских военных.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило об уходе бронетехники ВСУ из Авдеевки. Оно опубликовало кадры, на которых видно, как два поврежденных танка Т-72 едут по направлению из города.

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      Марина Совина
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