Командующий ВСУ рассказал об отступлении военных в Авдеевке

Генерал ВСУ Тарнавский: войска продолжают отступать в Авдеевке

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский рассказал, что военные продолжают отступать в Авдеевке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром (…), в случае необходимости они отходят на новые позиции», — сообщил генерал. По его словам, несколько солдат были взяты в плен. Тарнавский пообещал добиваться их освобождения, подчеркнув, что главный приоритет командования — сохранение жизни украинских военных.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило об уходе бронетехники ВСУ из Авдеевки. Оно опубликовало кадры, на которых видно, как два поврежденных танка Т-72 едут по направлению из города.