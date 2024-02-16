Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:41, 16 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заметили уход поврежденной бронетехники ВСУ из Авдеевки

«Страна»: бронетехника ВСУ со следами повреждений уходит из Авдеевки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала покидать Авдеевку. Об этом сообщает «Страна».

Издание опубликовало в своем Telegram-канале кадры, на которых видно, как два танка Т-72 едут по направлению из города. На обоих — следы повреждений. Одна бронемашина горит, на другой погнут противодроновый барьер.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Черные барсы» 55-й бригады из Тувы Вооруженных сил (ВС) РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Стяг поднят на месте братской могилы советских воинов в городском парке. Это означает приближение северной группировки российской армии вплотную к укрепрайону ВСУ «Химик», расположенному среди многоэтажек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Эквадоре отменили решение о поставке российской техники в США

      Индия резко увеличит число запусков ракет

      Командующий ВСУ рассказал об отступлении военных в Авдеевке

      Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения о безопасности с Украиной

      Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде

      Алиев призвал упразднить Минскую группу ОБСЕ

      Шольц пообещал не отправлять немецких солдат на Украину

      Посольство назвало оскорбительными слова президента Австрии о смерти Навального

      На Украине заметили уход поврежденной бронетехники ВСУ из Авдеевки

      Пентагон подсчитал траты России на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше