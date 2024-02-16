На Украине заметили уход поврежденной бронетехники ВСУ из Авдеевки

«Страна»: бронетехника ВСУ со следами повреждений уходит из Авдеевки

Бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала покидать Авдеевку. Об этом сообщает «Страна».

Издание опубликовало в своем Telegram-канале кадры, на которых видно, как два танка Т-72 едут по направлению из города. На обоих — следы повреждений. Одна бронемашина горит, на другой погнут противодроновый барьер.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Черные барсы» 55-й бригады из Тувы Вооруженных сил (ВС) РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Стяг поднят на месте братской могилы советских воинов в городском парке. Это означает приближение северной группировки российской армии вплотную к укрепрайону ВСУ «Химик», расположенному среди многоэтажек.