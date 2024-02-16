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22:54, 16 февраля 2024Бывший СССР

В Авдеевке установили российский флаг

Бойцы ВС РФ установили в Авдеевке российский флаг

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Флаг водрузили военные подразделения «Черные барсы» 55-й бригады из Тувы. Стяг поднят на месте братской могилы советских воинов в городском парке.

Telegram-канал Mash уточняет, что установка флага означает приближение северной группировки российской армии вплотную к укрепрайону ВСУ «Химик», расположенному среди многоэтажек.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка имеет оперативную важность для Киева. По его мнению, после отхода из города украинская армия потеряет контроль над районом вокруг Донецка и даст российским войскам возможность «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большей части фронта».

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      Марина Совина
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