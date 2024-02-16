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17:26, 16 февраля 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили об оперативном значении Авдеевки

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил об оперативной важности Авдеевки

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Авдеевка имеет оперативную важность для украинских властей. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью британской газете The Guardian.

По его мнению, после отхода из города украинская армия потеряет контроль над районом вокруг Донецка и даст российским войскам возможность «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большей части фронта».

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия» Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ занимаются подготовкой позиций для отступления под Авдеевкой.

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      Алевтина Запольская
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