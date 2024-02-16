В офисе Зеленского заявили об оперативном значении Авдеевки

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил об оперативной важности Авдеевки

Авдеевка имеет оперативную важность для украинских властей. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью британской газете The Guardian.

По его мнению, после отхода из города украинская армия потеряет контроль над районом вокруг Донецка и даст российским войскам возможность «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большей части фронта».

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия» Александр Тарнавский заявлял, что ВСУ занимаются подготовкой позиций для отступления под Авдеевкой.