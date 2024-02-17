Командующий ВСУ объяснил сдачу Авдеевки

Командующий ВСУ Тарнавский объяснил сдачу Авдеевки нехваткой боеприпасов

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский объяснил причины, из-за которых было принято решение о сдаче Авдеевки.

Генерал назвал отход единственно правильным решением, учитывая постоянные бомбардировки позиций ВСУ. В качестве еще одной причины указал снарядный голод, когда на один украинский снаряд приходится десять российских. «Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах», — резюмировал он.

Ночью 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне. «Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — заявил военачальник.