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04:51, 17 февраля 2024Интернет и СМИ

В США оценили переход Авдеевки под контроль российской армии

The Hill: победа под Авдеевкой даст России шанс дальше наступать в Донбассе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Сам по себе переход Авдеевки под контроль российской армии не принесет Москве серьезного преимущества, однако даст возможность развернуть дальнейшее наступление в Донбассе. Такая точка зрения содержится в материале американского издания The Hill.

Победа под Авдеевкой носит для России символический характер, как, например, освобождение Бахмута и отражение крупного украинского наступления летом — осенью прошлого года, отмечается в статье.

В материале приводятся слова высокопоставленного сотрудника Минобороны США, который рассказал, что оставление Авдеевки и истощение запасов можно считать предвестников дальнейших проблем украинской армии.

Об оставлении Авдеевки в ночь на 17 февраля сообщил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, отход был совершен, чтобы избежать окружения. Также украинские военные обещают в будущем вернуть город под свой контроль.

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      Марина Совина
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