Песков: Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки

Президент России Владимир Путин выслушал доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и поздравил российских военных с успехом и важной победой. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — отметил он.

Ранее Сергей Шойгу доложил Владимиру Путин о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Сейчас в населенном пункте проводятся мероприятия по блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.