Пушилин прокомментировал взятие Авдеевки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут меньше обстреливать города Донецкой народной республики (ДНР) благодаря взятию Авдеевки под контроль российских войск. Об этом глава региона Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале.
«Мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями, конечно же, позволили сегодня говорить, что вражеская цитадель пала», — сказал Пушилин, комментируя успех Российской армии.
Он отметил, что Киев долгие годы «превращал Авдеевку в крепость, понимая и осознавая важность оккупации данного населенного пункта» из-за его близости к Донецку. В том числе оттуда, напомнил он, противник обстреливал жилые кварталы Донецка и других городов. «Наши города будут обстреливаться меньше», — добавил Пушилин.
Глава ДНР также поблагодарил президента Владимира Путина и Российскую армию.
17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.