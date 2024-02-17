Пушилин прокомментировал взятие Авдеевки

Пушилин: благодаря взятию Авдеевки города ДНР будут обстреливаться меньше

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут меньше обстреливать города Донецкой народной республики (ДНР) благодаря взятию Авдеевки под контроль российских войск. Об этом глава региона Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале.

«Мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями, конечно же, позволили сегодня говорить, что вражеская цитадель пала», — сказал Пушилин, комментируя успех Российской армии.

Он отметил, что Киев долгие годы «превращал Авдеевку в крепость, понимая и осознавая важность оккупации данного населенного пункта» из-за его близости к Донецку. В том числе оттуда, напомнил он, противник обстреливал жилые кварталы Донецка и других городов. «Наши города будут обстреливаться меньше», — добавил Пушилин.

Глава ДНР также поблагодарил президента Владимира Путина и Российскую армию.

17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

