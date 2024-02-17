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23:52, 17 февраля 2024Бывший СССР

Пушилин прокомментировал взятие Авдеевки

Пушилин: благодаря взятию Авдеевки города ДНР будут обстреливаться меньше
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут меньше обстреливать города Донецкой народной республики (ДНР) благодаря взятию Авдеевки под контроль российских войск. Об этом глава региона Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале.

«Мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями, конечно же, позволили сегодня говорить, что вражеская цитадель пала», — сказал Пушилин, комментируя успех Российской армии.

Он отметил, что Киев долгие годы «превращал Авдеевку в крепость, понимая и осознавая важность оккупации данного населенного пункта» из-за его близости к Донецку. В том числе оттуда, напомнил он, противник обстреливал жилые кварталы Донецка и других городов. «Наши города будут обстреливаться меньше», — добавил Пушилин.

Глава ДНР также поблагодарил президента Владимира Путина и Российскую армию.

17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

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      Марина Совина
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