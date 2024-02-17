Подсчитаны потери ВСУ в боях за Авдеевку

Минобороны России: потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 бойцов

️Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих. Об этом Минобороны России в Telegram-канале.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путин о полном взятии Авдеевки.