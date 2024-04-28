Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:12, 28 апреля 2024Россия

Калужский губернатор опроверг информацию о взрыве на нефтебазе в Людиново

Калужский губернатор Шапша: информация о взрыве цистерны в Людиново недостоверна
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опроверг информацию о взрыве цистерны на территории нефтебазы в Людиново, назвав информацию недостоверной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью было падение трех БПЛА, сбытых силами наших ПВО. В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было», — написал губернатор.

Ранее Шапша сообщал о падении трех беспилотников в район нефтебазы. По его словам, при падении дронов никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. В настоящий момент специалисты проводят проверку по факту произошедшего.

Минобороны России ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 17 БПЛА над российскими регионами.

Уточнялось, что девять дронов перехватили над Брянской областью, по три беспилотника — над Калужской и Курской областями, два БПЛА были перехвачены над Белгородской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Руки связаны, ноги перемотаны скотчем». В ДНР заявили об обнаружении захоронений мирных жителей со следами пыток

      В Кремле прокомментировали слова Дуды о размещении ядерного оружия в Польше

      Уральский банкир скончался при загадочных обстоятельствах

      Хоккейный тренер высказался о спаде Овечкина

      ВС России нанесли удар по складам БПЛА ВСУ

      Волочкова снялась без одежды

      Звезда «Великолепного века» снова прилетел в Россию

      В Кремле предрекли победу России в украинском конфликте

      В Запорожье прогремели взрывы

      Песков раскрыл подробности предрешенной судьбы Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше