Калужский губернатор опроверг информацию о взрыве на нефтебазе в Людиново

Калужский губернатор Шапша: информация о взрыве цистерны в Людиново недостоверна

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опроверг информацию о взрыве цистерны на территории нефтебазы в Людиново, назвав информацию недостоверной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью было падение трех БПЛА, сбытых силами наших ПВО. В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было», — написал губернатор.

Ранее Шапша сообщал о падении трех беспилотников в район нефтебазы. По его словам, при падении дронов никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. В настоящий момент специалисты проводят проверку по факту произошедшего.

Минобороны России ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 17 БПЛА над российскими регионами.

Уточнялось, что девять дронов перехватили над Брянской областью, по три беспилотника — над Калужской и Курской областями, два БПЛА были перехвачены над Белгородской областью.