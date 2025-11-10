Интернет и СМИ
Борющийся с раком четвертой стадии телеведущий раскрыл влияние диагноза на жизнь

Британский телеведущий Дермот Мернаган, борющийся с раком простаты четвертой стадии, раскрыл, как диагноз повлиял на его жизнь. Слова Мернагана передает Daily Mail.

По его словам, болезнь заставила его по-новому взглянуть на свою жизнь. «Ваш фокус внимания меняется, и вы правильно расставляете приоритеты, среди которых семья оказывается на первом месте», — порассуждал ведущий. Мернаган добавил, что также ценностью для него стало здоровье.

Ведущий подчеркнул, что его рак неизлечим. При этом он отметил, что благодаря лечению и заботе врачей он чувствует себя хорошо. «Игра еще не окончена», — заключил Мернаган.

Ранее телезвезда рассказал о своей главной ошибке, связанной с онкологическим заболеванием. Он признался, что вовремя не сдал анализ на простатспецифический антиген (ПСА).

О том, что у Мернагана обнаружили рак четвертой стадии, стало известно в конце июня. Он порекомендовал всем мужчинам старше 50 лет пройти профилактическое обследование.

