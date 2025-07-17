Борющийся с раком четвертой стадии телеведущий назвал свою главную ошибку

Телеведущий Мернаган, борющийся с раком, призвал мужчин сдавать анализ на ПСА

Британский телеведущий Дермот Мернаган, борющийся с раком простаты четвертой стадии, назвал свою главную ошибку. Об этом он высказался на мероприятии Prostate Cancer UK — благотворительной организации, которая исследует онкологическое заболевание простаты, передает Metro.

Во время выступления 67-летний Мернаган рассказал, что регулярно проходил медицинские тесты, чтобы своевременно обнаруживать болезни. По словам ведущего, он никогда не обращал внимания, что в перечне исследований не было анализа на ПСА (простатический специфический антиген), который сдают для выявления заболеваний предстательной железы, в том числе рака.

«В течение многих лет я думал, что для меня достаточно проходить тесты раз в год или раз в пару лет. Мне никогда не приходило в голову, что меня не проверяют на ПСА», — отметил Мернаган. Он призвал мужчин старше 50 лет регулярно сдавать этот анализ.

О том, что у Мернагана диагностировали четвертую стадию рака простаты, стало известно в конце июня. Телеведущий сообщил, что благодаря лечению чувствует себя хорошо.