14:07, 8 августа 2025Спорт

В Татарстане начали строить школу Загитовой

Министр спорта Татарстана Леонов заявил о начале строительства школы Загитовой
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Олег Казанцев / РИА Новости

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил о начале строительства школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Решение принято. Начаты работы. Планируем это завершить, как я говорил, в течение года, то есть к лету следующего года», — уточнил глава регионального ведомства. Он добавил, что также обсуждает с Загитовой формат работы организации.

Ранее была раскрыта сумма, необходимая для возведения здания школы. Строительство объекта оценили в 1,29 миллиарда рублей.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.

