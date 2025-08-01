Раскрыта необходимая на строительство школы Загитовой сумма

На строительство школы Загитовой в Казани выделят 1,29 миллиарда рублей

Раскрыта сумма, необходимая на строительство здания республиканского центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани. Информация появилась на сайте Госзакупок.

Стоимость строительства школы составит 1,29 миллиарда рублей. Контракт должен быть исполнен до 15 января 2027 года.

Изначально власти Татарстана отказали Загитовой в строительстве собственной школы из-за дороговизны проекта. Позднее руководство согласовало строительство после снижения стоимости объекта.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.