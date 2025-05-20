В Татарстане согласовали строительство школы Загитовой после снижения стоимости объекта

Строительство школы Загитовой согласовали после снижения стоимости объекта

Власти Татарстана согласовали строительство школы фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани. Об этом РИА Новости заявил министр спорта республики Владимир Леонов.

Это произошло после снижения стоимости объекта. «Мы несколько оптимизировали фасад здания. Обновленный проект был согласован на всех уровнях. Думаю, в течение года мы реализуем его и откроем центр в 2026 году», — заявил Леонов.

Ранее власти Татарстана отказали Загитовой в строительстве собственной школы. Причиной стала дороговизна проекта. Отмечалось, что стоимость центра должна была составить миллиард рублей.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.