Дерево рухнуло на женщину в центре Москвы

В Пресненском районе Москвы на прохожую рухнуло дерево

В центре Москвы дерево рухнуло на проходившую по улице женщину. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в Пресненском районе столицы, рядом с домом номер 9 на Красногвардейском бульваре. Женщина проходила мимо, и на нее внезапно упало дерево. По словам очевидца, россиянка выжила и находится в сознании, но у нее шок.

«Ее накрыло этим деревом, она выползла из-под него. Оно рухнуло всей своей кроной», — поделился находившийся рядом мужчина. Другие обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Ранее дерево рухнуло на проходившую мимо женщину в Александровском парке, расположенном в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ушибы и ссадины.