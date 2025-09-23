Входивший в рейтинги самых богатых звезд YouTube блогер рассказал о жизни на 100 рублей

Блогер Wylsacom заявил, что в прошлом ему приходилось жить на 100 рублей в день

Популярный техноблогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов), неоднократно входивший в рейтинги самых богатых российских звезд YouTube, заявил, что в прошлом ему приходилось жить на 100 рублей в день. Об этом он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец, видео вышло на YouTube.

«Я жил на сто рублей в день. Я помню времена, когда нужно было выбрать, что ты сегодня будешь делать: заправлять машину или заливать "незамерзайку". Это было в феврале», — вспомнил Петухов. Блогер добавил, что в том случае, если он выбирал купить топливо для автомобиля, ему приходилось ехать в условиях плохой видимости из-за обледенения на стеклах машины.

Wylsacom также согласился с тем, что деньги не гарантируют счастье. При этом, как счел Петухов, больше всего радости и удовлетворения человеку, у которого увеличился доход, приносит закрытие его базовых потребностей.

В июне 2024 года Wylsacom рассказал, что благодаря рекламе он зарабатывает около 30 миллионов рублей в месяц. Блогер добавил, что у него есть партнер, с которым он делит прибыль.

В 2020 году Forbes включил Петухова в рейтинг «40 самых успешных звезд России до 40 лет» с доходом в 3,6 миллиона долларов. В 2021 году журнал сообщил, что Петухов заработал 2,2 миллиона долларов.

box#4097440